В Кривом Роге из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Взрыв произошел в четырехэтажном доме в Кривом Роге Днепропетровской области из-за утечки газа, пострадала женщина, сообщило в четверг областное управление украинской полиции.

"Пятнадцатого июня около 13.00 (совпадает с мск) в дежурную часть Покровского отделения полиции города Кривой Рог поступило сообщение, что на четвертом этаже четырехэтажного дома по улице Сичеславской произошел взрыв. Было установлено, что в квартире, где произошел взрыв, находилась женщина 1945 года рождения. Она получила ожоги средней степени тяжести, с которыми была госпитализирована в городскую больницу", — говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".