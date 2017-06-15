Опрос показал, сколько шотландцев хотят референдума о независимости

Участник марша в Эдинбурге за независимость Шотландии. Октябрь 2016 года

Участник марша в Эдинбурге за независимость Шотландии. Октябрь 2016 года

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Большинство жителей Шотландии – 60% — хотят, чтобы первый министр Шотландии Никола Стерджен отменила планы по проведению нового референдума о независимости, свидетельствуют данные опроса газеты Daily Record.

Шотландский парламент недавно по просьбе Стерджен одобрил идею провести новый референдум о независимости.

Стерджен ранее заявила, что планы провести новый референдум о независимости региона "без сомнений" повлияли на то, что Шотландская национальная партия потеряла 21 место по итогам парламентских выборов.

По данным опроса, 27% шотландцев считают, что Стерджен должна настаивать на проведении второго референдума. Еще 13% опрошенных ответили, что "не знают".

Ранее Стерджен заявляла, что референдум о независимости Шотландии должен состояться до завершения процесса выхода Великобритании из ЕС. Сама министр голосовала за сохранение Британии в составе ЕС. Покинуть ЕС Великобритания должна не позднее 29 марта 2019 года.