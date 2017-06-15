В центре Киева "декоммунизировали" фреску с изображением Петра I

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В подольском отделении почтовой связи Киева закрасили фреску с изображением Петра I. Об этом сообщил блогер Клим Братковский в Facebook.

Отмечается, что здание почты находится напротив дома Петра I, памятника архитектуры рубежа XVII-XVIII веков. Сама роспись демонстрировала сцену представления проекта строительства киевской крепости российскому государю.

"Как мне сообщила сотрудница почты, кто-то пожаловался на изображение Петра Первого на фреске", — отметил блогер.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как границы его применения до сих пор до конца не ясны. В частности, это позволяет украинским властям запрещать изображения и символы, не имеющие отношения к СССР, но вызывающие ассоциации с Россией.