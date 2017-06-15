Шведский студент рассказал, как переехал в Екатеринбург учить русский язык

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Переехавший в Екатеринбург 20-летний шведский студент Юнатан Улафсоон поделился с газетой Svenska Dagbladet собственным опытом изучения русского языка.

По его словам, желание выучить новый язык возникло у него еще во втором классе гимназии. Русский язык он выбрал случайно, после того, как он увидел на YouTube "забавный ролик".

Посмотрев видео, Юнатан решил, что было бы интересно знать язык, который не знают другие.

Он начал обучение с курса для начинающих на YouTube. Также он смотрел записи, на которых люди рассказывали об успешном изучении языка. Затем он выучил алфавит и купил словарь.

После этого он нашел на чат-форуме Omegle русскоговорящего собеседника Дмитрия, своего ровесника, проживающего в Екатеринбурге. В итоге Юнатан обучал Дмитрия английскому и немного шведскому, а Дмитрий Юнатана — русскому.

"Мы обсуждали политику и культуру. Он рассказывал о жизни своих родных во времена СССР. Нам было интересно, и у нас было достаточно времени на то, чтобы поговорить", — рассказывает швед Svenska Dagbladet.

Они стали настоящим друзьями, и Юнатан дважды приезжал к Дмитрию в Екатеринбург. Однако он обратил внимание на то, что говорить с приспособившимся к твоему уровню другом — это одно, а со всеми остальными — совсем другое.

После этого он купил в России хорошие учебники, вернулся домой и приступил к полноценному самостоятельному изучению грамматики русского языка.

Юнатан считает, что самостоятельное обучение позволяет выучить язык "в общем и целом" гораздо быстрее, чем на курсах.

Тем не менее, в конце концов он вместе со своей девушкой переехал в Екатеринбург, чтобы изучать русский язык в местном университете для иностранцев. Вместе с ним переехала его возлюбленная, которая тоже учит язык.

Екатеринбург они выбрали не только из-за Дмитрия: Юнатану хотелось попасть в "настоящий русский город". "Говорят, Москва — это не настоящая Россия", — пояснил он.

Сейчас его уровень позволяет не только говорить и понимать собеседников, но и читать русскую классику на языке оригинала.

Скоро он должен будет вернуться в Швецию, но русский язык забрасывать не намерен. "Я зашел очень далеко, поэтому думаю о том, чтобы стать учителем или переводчиком", — пояснил он Svenska Dagbladet.

Юнатан упомянул еще несколько методов освоения языка: он читал газеты и статьи в интернете, слушал радио, выписывал все полезные слова и фразы, когда что-то читал или говорил с другом, и поменял язык в меню телефона.

Среди других методов изучения языка Юнатан также упомянул чтение русских газет, прослушивание радио на русском языке, поиск в интернете текстов на интересующие его темы,.

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