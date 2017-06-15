У берегов Испании ищут лодки с 90 мигрантами

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Служба спасения на море Испании ищет две лодки, на которых находились 90 мигрантов из Африки, сообщает агентство Europa Press.

Операция проходит в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного). Как сообщила одна из неправительственных организаций, две лодки отплыли рано утром от побережья Марокко. На борту одной – 33 человека, на другой – 57.

В операции по поиску мигрантов участвуют самолет Sasemar 101, спасательный катер Guardarmar Polimnia, вертолет Helimer 219.

Ранее в четверг Службе спасения удалось обнаружить 34 мигрантов, которые находились в 15 милях от Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия). Кроме того, были спасены и доставлены в порт Мотриль (провинция Гранада) двенадцать марокканцев, в том числе семеро несовершеннолетних, которых обнаружили в море.

Порядка 70 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю за пять месяцев нынешнего года, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.