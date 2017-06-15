Путин: у России в США много друзей, но истерия в СМИ оказывает свое влияние

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что в США у России много друзей, но истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения американцев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".
6.8%Да, решил(а) впервые попробовать
4%Конечно, причем не в первый раз
74.5%Не захотел(а) отправлять
14.7%Не знал(а), куда их слать
"Мы знаем, что в Соединенных Штатах у нас очень много друзей. Мне об этом говорили американские коллеги, да и опросы общественного мнения, во всяком случае, месячной давности, говорят о том, что у нас много там друзей. Правда, к сожалению, такая истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения", — сказал Путин.
Он добавил, что в России очень много людей, которые с уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что российско-американские отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>