Путин: у России в США много друзей, но истерия в СМИ оказывает свое влияние

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что в США у России много друзей, но истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения американцев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"Мы знаем, что в Соединенных Штатах у нас очень много друзей. Мне об этом говорили американские коллеги, да и опросы общественного мнения, во всяком случае, месячной давности, говорят о том, что у нас много там друзей. Правда, к сожалению, такая истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения", — сказал Путин.

Он добавил, что в России очень много людей, которые с уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что российско-американские отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние.

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