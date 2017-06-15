Кадыров: Путин на прямой линии предупредил Киев о "глубокой дружбе" с ЕС

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии предупредил Украину о глубокой дружбе с Европой, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Президент Украины Петр Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи он процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

В ходе прямой линии Путин, комментируя упоминание Порошенко стихов Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем, а также отметил, что поэт в своих строках говорит и о тех регионах, которые сейчас называются Украиной: "так что особо нос нечего задирать". Путин добавил, что в ЕС "голубых мундиров" больше, чем в России.

"Наш Президент отлично сказал про "голубые мундиры", предупреждая Украину о глубокой дружбе с Европой. У нас таких нет!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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