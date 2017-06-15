На место пожара в Лондоне прибыли кинологи

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. На место крупного пожара на западе Лондона прибыли кинологи с поисковыми собаками, которых планируется использовать для обследования сгоревшего здания, сообщила журналистам на месте происшествия глава пожарной службы города Дэни Коттон.

"Они (кинологи с собаками) пройдут по всему зданию и окружающей территории в поисках всего, что может помочь идентифицировать людей. Также они будут искать возможных жертв пожара", — сказала Коттон, добавив, что до сих пор остается неизвестным, сколько человек все еще могут находиться в доме.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.