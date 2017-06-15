Путин: в России не мажут всех украинцев "одной краской"

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

ПУТИН: В РОССИИ НЕ МАЖУТ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ "ОДНОЙ КРАСКОЙ"

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