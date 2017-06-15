Число погибших при пожаре в высотке в Лондоне возросло до 17 человек

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Число погибших при пожаре в жилом высотном доме на западе столицы Великобритании возросло до 17 человек, об этом заявил журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди.

В среду полиция сообщала о 12 погибших.

"С сожалением могу подтвердить, что число погибших теперь составляет 17. Мы считаем, что это число, к сожалению, будет расти", — сказал Канди.

Так же он отметил, что 17 человек, пострадавших при пожаре, остаются в критическом состоянии.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать в ЧП, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.