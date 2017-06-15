Число погибших при пожаре в высотке в Лондоне возросло до 17 человек

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Число погибших при пожаре в жилом высотном доме на западе столицы Великобритании возросло до 17 человек, об этом заявил журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди.
"С сожалением могу подтвердить, что число погибших теперь составляет 17. Мы считаем, что это число, к сожалению, будет расти", — сказал Канди.
Так же он отметил, что 17 человек, пострадавших при пожаре, остаются в критическом состоянии.
Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать в ЧП, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.