Москалькова запросит документы по делу Бута после интервью с RT

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Уполномоченный по павам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена запросить документы по делу осужденного в США россиянина Виктора Бута в связи с угрозой новых санкций после его интервью RT.

Негативную реакцию руководства пенитенциарного учреждения вызвало то, что кроме заявленного продюсера канала во время интервью присутствовал и корреспондент. Это может расцениваться как передача контакта третьему лицу.

"Это вызывает возмущение, потому что полностью противоречит нормам международного права, принципам справедливости и гуманизма. Я со совей стороны постараюсь получить документы, подтверждающие эти утверждения в средствах массовой информации и тогда приму решение о дальнейших действиях", — сказала Москалькова РИА Новости.

Бута арестовали в марте 2008 года в Бангкоке в результате операции американских спецслужб. После длительного судебного разбирательства об экстрадиции его вывезли в США с грубыми нарушениями таиландского и американского законодательства. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью убийства американских граждан, помощи террористом и продажи зенитных ракет и приговорил его к 25 годам тюрьмы.