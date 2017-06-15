На Украине проходят обыски у замглавы агентства по борьбе с коррупцией

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что правоохранители проводят обыски в кабинете заместителя начальника Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Радецкого.

Ранее о проведении обысков сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

"Действительно, утром, согласно решению суда, проводятся некоторые процессуальные действия в отношении члена НАПК — господина Руслана Радецкого. Речь идет о фальсификации документов, и по этому вопросу ведется расследование",- сказал Аваков журналистам на брифинге.

Он добавил, что других подробностей сообщить не может.