В Палестине ценят решение России не переносить посольство в Иерусалим

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Палестина высоко ценит решение Москвы не переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до окончательного решения по статусу города между израильтянами и палестинцами, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и неделю назад отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве. Министр по делам Иерусалима и национального наследия Израиля Зеев Элькин 8 июня призвал Россию воспользоваться промедлением США и стать первой страной в мире, которая перенесет свое посольство в Иерусалим.

В Департаменте информации и печати МИД РФ в ответ на это предложение напомнили, что еще 6 апреля российской стороной было сделано официальное заявление, в котором была подтверждена приверженность Москвы "двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта".

"Мы благодарны властям и министерству иностранных дел России за такое решение. Насколько нам известно, ранее российский МИД допускал возможность того, что Иерусалим мог бы стать столицей сразу двух государств. Мы высоко ценим позицию РФ в том, что посольство России в Тель-Авиве останется там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создание Палестинского государства в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", — заявил Нофаль.

Как отметил посол, сам по себе вопрос о переносе российского посольства в Иерусалим носит вторичный характер. "Прежде всего, израильтяне должны признать Палестину в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы, палестинцы, часто говорим о том, что Иерусалим должен стать городом, открытым для всех: христиан, мусульман, иудеев – городом, открытым в политическом и экономическом отношениях. Однако это возможно после того, как Израиль признает право Палестины на самоопределение", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"После этого – никаких проблем", — добавил посол арабской страны.

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