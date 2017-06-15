В Палестине ценят решение России не переносить посольство в Иерусалим

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Палестина высоко ценит решение Москвы не переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до окончательного решения по статусу города между израильтянами и палестинцами, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.
В Департаменте информации и печати МИД РФ в ответ на это предложение напомнили, что еще 6 апреля российской стороной было сделано официальное заявление, в котором была подтверждена приверженность Москвы "двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта".
Как отметил посол, сам по себе вопрос о переносе российского посольства в Иерусалим носит вторичный характер. "Прежде всего, израильтяне должны признать Палестину в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы, палестинцы, часто говорим о том, что Иерусалим должен стать городом, открытым для всех: христиан, мусульман, иудеев – городом, открытым в политическом и экономическом отношениях. Однако это возможно после того, как Израиль признает право Палестины на самоопределение", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
"После этого – никаких проблем", — добавил посол арабской страны.