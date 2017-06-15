В Палестине отреагировали на планы Израиля по новым поселениям

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Решение израильского руководства утвердить строительство рекордных за 25 лет восьми тысяч единиц жилья загоняет в тупик саму идею урегулирования конфликта с Палестиной, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те видят в поселенческих стройках инструмент закрепления еврейского государства на территориях, завоеванных полвека назад.

"Безусловно, — сказал Нофаль, отвечая на вопрос о том, не загоняют ли такие действия Израиля в тупик перспективу решения конфликта с Палестиной. — Напоминаю, что в 2014 году госсекретарь США Джон Керри пытался на протяжении девяти месяцев решить этот вопрос. В итоге американцы сами подтвердили, что эти поселения являются серьезным ударом. Бывший посол США в Израиле Мартин Индик, хоть и сам является евреем, заявил об этом открыто".

Как отметил посол, в Палестине испытывают "серьезные опасения" по поводу того, что касается строительства Израилем новых поселений.

"В частности, мы боимся, что после столь активного "расширения" (Израиля) нам будет попросту не о чем договариваться, поскольку они захватят всю территорию", — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что на момент подписания мирных соглашений в Осло в 1993 году "число поселенцев на оккупированных территориях составляло около 173 тысяч". "Сейчас это число перевалило за 800 тысяч. И это при том, что общая площадь Западного берега составляет порядка 5800 квадратных километров. Если вся эта территория будет аннексирована Израилем, тогда о чем нам дальше вести с ними переговоры?" — заявил палестинский посол.

Прекращение строительства новых поселений на Западном берегу реки Иордан станет главным тестом, который продемонстрирует, стремится ли руководство Израиля достичь мира с Палестиной или нет, убежден Нофаль.

"Мы считаем, что прекращение строительства поселений – это основа для начала переговоров и главный тест, который покажет, хочет Израиль мира или нет", — сказал посол.

Он подчеркнул, что Палестина считает эту деятельность "очень серьезным ударом" по процессу мирного урегулирования конфликта. "Переговоры, которые на протяжении 9 месяцев вел экс-министр иностранных дел США Джон Керри, доказали, что именно поселения серьезно бьют по мирному процессу", — отметил Нофаль.

По мнению дипломата, два пункта — поселенческая деятельность Израиля и судьба палестинских заключенных — дают хорошую возможность проверить намерения еврейского государства.

"Если бы израильтяне стремились к решению конфликта мирным путем, что мешало бы им остановить поселенческую деятельность и освободить пленников?— сказал посол. — Самое важное для нас, чтобы международное сообщество и определенные страны подтвердили, лучше в письменном виде, что израильтяне согласны на создание Палестинского государства в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также на справедливое решение проблемы беженцев".

Президент США Дональд Трамп ранее просил премьер-министра Биньямина Нетаньяху "немного подождать" с развитием еврейских поселений на оккупированных территориях, дав понять, что оно "не помогает" реализации его планов по урегулированию палестино-израильского конфликта.