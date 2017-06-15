США
15.0615 июня10:42МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Палестине отреагировали на планы Израиля по новым поселениям

10:3915.06.2017
0250
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Архивное фотоПосол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Решение израильского руководства утвердить строительство рекордных за 25 лет восьми тысяч единиц жилья загоняет в тупик саму идею урегулирования конфликта с Палестиной, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

Флаги Палестины. Архивное фото
© Flickr / Joi
Посол Палестины в РФ обвинил Израиль в попытке помешать мирному процессу
Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те видят в поселенческих стройках инструмент закрепления еврейского государства на территориях, завоеванных полвека назад.

"Безусловно, — сказал Нофаль, отвечая на вопрос о том, не загоняют ли такие действия Израиля в тупик перспективу решения конфликта с Палестиной. — Напоминаю, что в 2014 году госсекретарь США Джон Керри пытался на протяжении девяти месяцев решить этот вопрос. В итоге американцы сами подтвердили, что эти поселения являются серьезным ударом. Бывший посол США в Израиле Мартин Индик, хоть и сам является евреем, заявил об этом открыто".

Как отметил посол, в Палестине испытывают "серьезные опасения" по поводу того, что касается строительства Израилем новых поселений.

"В частности, мы боимся, что после столь активного "расширения" (Израиля) нам будет попросту не о чем договариваться, поскольку они захватят всю территорию", — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что на момент подписания мирных соглашений в Осло в 1993 году "число поселенцев на оккупированных территориях составляло около 173 тысяч". "Сейчас это число перевалило за 800 тысяч. И это при том, что общая площадь Западного берега составляет порядка 5800 квадратных километров. Если вся эта территория будет аннексирована Израилем, тогда о чем нам дальше вести с ними переговоры?" — заявил палестинский посол.

Прекращение строительства новых поселений на Западном берегу реки Иордан станет главным тестом, который продемонстрирует, стремится ли руководство Израиля достичь мира с Палестиной или нет, убежден Нофаль.

Парламент Израиля. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В парламенте Израиля обсуждают сокращение выплат палестинцам на $300 млн
"Мы считаем, что прекращение строительства поселений – это основа для начала переговоров и главный тест, который покажет, хочет Израиль мира или нет", — сказал посол.

Он подчеркнул, что Палестина считает эту деятельность "очень серьезным ударом" по процессу мирного урегулирования конфликта. "Переговоры, которые на протяжении 9 месяцев вел экс-министр иностранных дел США Джон Керри, доказали, что именно поселения серьезно бьют по мирному процессу", — отметил Нофаль.

По мнению дипломата, два пункта — поселенческая деятельность Израиля и судьба палестинских заключенных — дают хорошую возможность проверить намерения еврейского государства.

"Если бы израильтяне стремились к решению конфликта мирным путем, что мешало бы им остановить поселенческую деятельность и освободить пленников?— сказал посол. — Самое важное для нас, чтобы международное сообщество и определенные страны подтвердили, лучше в письменном виде, что израильтяне согласны на создание Палестинского государства в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также на справедливое решение проблемы беженцев".

Президент США Дональд Трамп ранее просил премьер-министра Биньямина Нетаньяху "немного подождать" с развитием еврейских поселений на оккупированных территориях, дав понять, что оно "не помогает" реализации его планов по урегулированию палестино-израильского конфликта.

 

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена