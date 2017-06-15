МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Израильское руководство сегодня пытается завести процесс палестино-израильского урегулирования "в темный тоннель", заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

"Как и вы, мы считаем, что разрешение палестинской проблемы сегодня становится все более и более тяжелой задачей. Тот, кто следит за политической ситуацией на Ближнем Востоке, мог заметить, что Израиль стремится завести этот процесс в темный тоннель", — сказал посол.

В свете этого дипломат напомнил о недавнем призыве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху расформировать БАПОР – подразделение ООН, под опекой которого находятся миллионы разбросанных по миру палестинских беженцев.

"Несколько дней назад Кнессет утвердил законопроект, предусматривающий сокращение Израилем средств, переводимых Палестинской национальной администрации (ПНА) и предназначенных для выплат палестинским пленникам и их семьям. Не следует забывать и о том, что Израиль все так же продолжает расширять масштабы своей поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан и на остальной территории Палестины", — указал Нофаль.

Все эти события говорят о том, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация в области палестино-израильского урегулирования очень сложна, убежден посол. В этой связи, отметил он, проведение международной конференции с участием РФ и США может стать отличной платформой для разрешения накопившегося комплекса проблем.

"Несмотря на важность более чем 20-летних переговоров с израильтянами, мы движемся в очень трудное измерение. Поэтому для выхода из сложившегося кризиса необходимо нарастить международные усилия", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По израильским оценкам, палестинские власти ежегодно тратят около 300 миллионов долларов, 6-7% своего бюджета, на платежи семьям соотечественников, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства.

Израиль собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления налоги и пошлины в размере около 100 миллионов долларов в месяц. Эти средства составляют одну из основных доходных статей бюджета Палестинской национальной администрации. В прошлом еврейское государство не раз полностью прекращало налоговые перечисления палестинцам, которые в результате оказывались в состоянии острого бюджетного кризиса.