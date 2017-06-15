Чехия не уступит ЕС в вопросе приема мигрантов до парламентских выборов

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Чехии не уступят давлению Еврокомиссии в вопросе приема мигрантов до парламентских выборов в октябре этого года, сообщила электронная версия европейского издания газеты Politico со ссылкой на официальные источники.

"При том, что чешское правительство ответит на жалобу Комиссии, никто в Праге не ожидает компромиссного предложения или решения до октябрьских выборов в стране", — пишет издание.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что Чехия как суверенная страна сама решит, кого ей принимать на своей территории. Он прокомментировал решение Еврокомиссии о начале процедуры в отношении Чехии, Венгрии и Польши о несоблюдении законодательства Евросоюза в связи с невыполнением решения Совета ЕС от 2015 года о переселении беженцев. По словам президента Земана, нелегальные мигранты прибывают в Европу не для того, чтобы разместиться в Чехии, они стремятся дальше, в Германию, где надеются получить более крупные социальные пособия.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Чехия, согласно квотам, должна была принять 2,6 тысячи беженцев, однако приняла всего 12 мигрантов и, как сообщил две недели назад глава МВД Чехии Милан Хованец, более их принимать не намерена в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.