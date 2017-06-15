В аэропорту Брюсселя восстановили электроснабжение после пожара

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Электроснабжение в международном аэропорту Брюсселя, полное отключение которого в четверг примерно с 5 часов утра по местному времени блокировало работу авиагавани, восстановлено, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Ранее телерадиокомпания RTL сообщила, что отключение электричества и сбой в компьютерной сети произошли в результате пожара.

Со ссылкой на очевидцев СМИ сообщают, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала. Те, кто уже находятся в здании аэропорта, продолжительное время пребывали в темноте. Регистрация пассажиров на рейсы временно не осуществлялась.