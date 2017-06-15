Таиланд приобретет у Китая 34 бронетранспортера для сухопутных войск

БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Таиланд планирует приобрести у КНР 34 бронетранспортера модели VN-1 общей стоимостью около 68 миллионов долларов, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на командование сухопутных войск страны.

О планируемой сделке было впервые объявлено в мае, хотя договоренности о приобретении Таиландом китайских БТР были достигнуты еще в марте текущего года, сообщает издание.

Новые бронетранспортеры жизненно необходимы таиландским вооруженным силам, заявил Bangkok Post, комментируя предстоящую сделку, командующий сухопутных войск Таиланда генерал Чалемчай Ситтхисат.

"Мы рассмотрели несколько вариантов стран-поставщиков, в том числе Россию и Украину. Китайское предложение оказалось самым эффективным с точки зрения стоимости", — сказал генерал, слова которого приводит издание. Он сообщил также, что официальный контракт на бронетранспортеры будет подписан в конце июня или начале июля в Китае, куда отправится военная делегация Таиланда во главе с заместителем командующего сухопутных войск генералом Сомсаком Нинбанчеткуном.

Помимо Китая бронетранспортеры VN-1 (экспортная версия бронетранспортера ZBL-08) стоят на вооружении в армиях Венесуэлы и Аргентины.