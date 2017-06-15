Стрелок из Сан-Франциско жаловался на сверхурочную работу

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Житель американского города Сан-Франциско, застреливший троих коллег в отделении компании UPS и затем покончивший с собой, жаловался работодателю на сверхурочную работу, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местного профсоюза.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в отделении компании UPS города Сан-Франциско стали три человека. По данным полиции, устроивший стрельбу Джимми Лэм впоследствии покончил с собой. Полиция подчеркнула, что инцидент не имеет отношения к терроризму. Мотивы стрелявшего не известны, полиция проводит расследование инцидента.

Представитель профсоюзного объединения Джозеф Силия (Joseph Cilia) отметил, что в поданной в марте жалобе Лэм просил UPS освободит его от сверхурочной работы. Вместе с тем, по словам Силия, стрелок не был злым.