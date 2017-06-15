Россия отправила в Донбасс 66-й конвой с гуманитарной помощью

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. МЧС России направило в четверг утром в Донбасс 66-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

"В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет более 500 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства. По его словам, основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.