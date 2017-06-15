Трамп посетил конгрессмена, раненного в результате стрельбы под Вашингтоном

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетил в больнице конгрессмена Стива Скализа, получившего ранения в результате стрельбы в Виргинии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Президент и его супруга Меланья принесли в больницу, где находится пострадавший законодатель, два букета белых цветов.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице. По данным медиков, состояние Скализа оценивается как критическое.