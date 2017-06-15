ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США нужен внешний враг, чтобы держать в повиновении и наладить дисциплину в "западном лагере", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я не всегда понимаю логику наших партнеров. Иногда складывается впечатление, чтобы держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном западном, так называемом атлантическом лагере, для этого нужен внешний враг", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

Отвечая на вопрос Стоуна, нужен ли США враг в лице РФ, чтобы сохранять проамериканскую Европу и НАТО, Путин сказал: "Я вам могу точно сказать, это правда, я это знаю, я это чувствую".

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