На авиабазе Travis отменили тревогу, введенную из-за сообщений о стрельбе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тревога на базе американских ВВС в Калифорнии отменена, сообщения о стрельбе оказались ложными, говорится в заявлении, размещенном на официальной странице авиабазы в Facebook.

Ранее сообщалось, что на авиабазе Travis в американском штате Калифорния объявлена тревога, людей просили не приближаться к ее территории. Причина инцидента не уточнялась.

"Состав, ответственный за решение чрезвычайных ситуаций, отреагировал на сообщения о стрельбе в военном магазине. Но стрелка не обнаружил", — сказано в сообщении.