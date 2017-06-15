В Японии принят закон против подготовки терактов

ТОКИО, 15 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Поправки к закону о наказаниях за организованные преступления, получившие известность в обществе как "закон о подготовке терактов", были приняты большинством голосов на сессии верхней палаты японского парламента несмотря на сопротивление оппозиции. Голосование транслировалось в прямом эфире.

Либеральная часть общества и оппозиция считают эти изменения в законодательстве опасными, так как существует риск злоупотреблений при их применении.

Кроме того, поправки принципиально меняют подход к наказаниям за преступления: если сейчас наказанию подлежит только совершенное преступление, то после принятия закона уголовная ответственность будет наступать и за его подготовку. Много нареканий и протестов вызвала поправка о сговоре.

Теперь если в группе от двух человек и более хотя бы один человек ездил на место преступления и пытался собрать деньги на него, то уголовная ответственность наступает для всех членов группы, присутствовавших при обсуждении этих планов.

Оппозиция попыталась затянуть обсуждение, выдвинув заведомо обреченный на провал проект недоверия правительству. Проект был отклонен, так как и в верхней и в нижней палатах большинство голосов принадлежит правящей коалиции. После этого правящая коалиция сократила процедуру обсуждения поправок и вместо вынесения его на прения в комитете по законодательству внесла сразу на рассмотрение верхней палаты, что также вызвало резкий протест оппозиции.

Таким образом, обсуждение началось в 5 часов утра (23:00 мск среды) и завершилось принятием закона большинством голосов почти через четыре часа. Всю ночь у парламента шел митинг протеста против принятия поправок как недемократических и подрывающих основы современного японского законодательства в части наказания за преступления.