В дубайском аэропорту появится новая система распознавания пассажиров

ДУБАЙ, 15 июн — РИА Новости. Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports заявил, что в текущем году протестирует инновационную систему на паспортном контроле, которая позволит распознавать лица прибывающих пассажиров моментально, тем самым сократив очереди, сообщает издание Arabian Business. © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Смартфоны заменят паспорта пассажирам аэропорта в Дубае

Международный аэропорт Дубая принял 83,6 миллиона пассажиров в минувшем году. В 2017 году пассажиропоток за первый квартал увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Один из самых загруженных аэропортов мира — дубайский аэропорт — в этом году планирует принять около 100 миллионов пассажиров.

Совместно с британским стартапом ObjectTech Дубай планирует протестировать "биометрические тоннели", которые будут сканировать лица пассажиров при их прохождении за получением багажа, что поможет сократить очереди на паспортном контроле.

Британский стартап в заявлении отметил, что таким образом при помощи технологии LIDAR будет создана первая в мире "безбарьерная граница". Это означает, что пассажиры при прилете, минуя паспортный контроль, будут сразу направляться за багажом, а их контроль будет осуществляться автоматически по пути при помощи "оцифрованных" биометрических паспортов, уже содержащих данные о распознавании их лиц и отпечатки пальцев.

На прошлой неделе в третьем терминале дубайского аэропорта была запущена еще одна инновационная услуга, позволяющая резидентам и гражданам ОАЭ вместо паспорта на границе использовать приложение в смартфоне.