Президент Белоруссии назвал дружбу Минска и Пекина "всепогодной"

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения, отметив в поздравлении крепкую и "всепогодную" дружбу Минска и Пекина, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Благодарен, что судьба предоставила возможность иметь такого друга, который искренне и с нескрываемой симпатией относится к Белоруссии. Наша личная дружба и дружба наших стран крепка и "всепогодна", — процитировали в пресс-службе поздравление.

В нем Лукашенко подчеркнул, что под мудрым руководством Си Цзиньпина Китай уверенно идет к осуществлению "китайской мечты" о возрождении нации, формирует новый облик великой державы. "Этому способствует предложенная вами не только Китаю, но и всему миру концепция совместного развития "Один пояс и один путь", — отметил Лукашенко.

Он добавил, что находится "под впечатлением" от проведенного в мае в Пекине форума данной инициативы. "Идеи, озвученные вами в программной речи на его открытии, обретают конкретный смысл и наполнение в планах двустороннего белорусско-китайского сотрудничества. Уверен, что скоро мы сможем ощутить их действенный эффект", — говорится в поздравлении.

Белорусский президент пожелал председателю КНР крепкого здоровья, счастья и долгих лет такого же созидательного труда на благо Китая и народа этой страны, добавили в пресс-службе.