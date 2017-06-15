Путин рассказал, как он и Обама обращались друг к другу

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с экс-президентом США Бараком Обамой они в разговорах обращались к друг другу по имени — "Барак" и "Владимир".

"Барак и Владимир. Да", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года.

"Мне всегда было интересно. Прекрасно", — ответил Стоун.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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