Премьер Британии проведет еще одно совещание из-за пожара в Лондоне

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести в четверг еще одно совещание для выяснения причин и ликвидации последствий пожара в жилом доме на западе Лондона, жертвами которого стали 12 человек.

"Сегодня я назначила межправительственную встречу для того, чтобы убедиться в том, что вся помощь оказывается для реагирования на чрезвычайную ситуацию, эта группа встретится завтра снова", — сказала Мэй, выступая на телевидении.

Премьер также пообещала провести необходимое расследование причин пожара. "Своевременно, когда место происшествия будет безопасно, когда будет возможно определить причину пожара, пройдет необходимое расследование и если нужно будет извлечь уроки, они будут извлечены, будут предприняты необходимые действия", — отметила она.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 12 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 18 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

По заявлениям полиции и пожарных, работы на месте ЧП продолжатся как минимум 24 часа, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро.

Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.