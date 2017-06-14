В Британии на полигоне при инциденте с танком пострадали несколько человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании подтвердило сообщения о том, что несколько человек пострадали в результате инцидента с танком на военном полигоне в Уэльсе, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Насколько мне известно, есть раненые. Несколько человек пострадали", — сказала представитель министерства обороны.

Инцидент произошел около 15.30 по местному времени (17.30 мск) на военной учебной базе Castlemartin в Пембрукшире, в Уэльсе. Что именно произошло на полигоне, не уточняется. Согласно распорядку, на текущей неделе, с понедельника по пятницу, на базе должны были проводиться тренировки по стрельбе. На место происшествия прибыли медики и спасатели.