Спецпрокурор по "российскому" делу встретился с сенатским комитетом

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спецпрокурор по "российскому" делу в минюсте США Роберт Мюллер встретился с сенатским комитетом по разведке, где идет аналогичное расследование, сообщил изданию Politico глава комитета Ричард Берр.

По его словам, речь шла о "предотвращении конфликтов" между двумя расследованиями. Третье расследование идет в сенате.

Мюллер, экс-глава ФБР, был назначен спецпрокурором по расследованию предполагаемых "российских связей" президента Дональда Трампа.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.