СМИ уточнили данные о числе жертв при стрельбе в Сан-Франциско

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Неизвестный покончил с собой после того, как устроил стрельбу в отделении компании UPS города Сан-Франциско, жертвами которой стали три человека, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что не менее четырех человек погибли при стрельбе в отделении курьерской компании UPS в Сан-Франциско. Подробности не приводились.

По данным полиции, еще два человека получили ранения в результате стрельбы, они госпитализированы. Полиция подчеркнула, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Личность стрелка не раскрывается. Полиция пока не подтверждает, что он также работал в компании UPS.