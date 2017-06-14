Чиновник Госдепа встретился в Пхеньяне с задержанными в КНДР гражданами США

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепартамента США Джозеф Юн встретился в Пхеньяне с задержанными властями Северной Кореи гражданами США, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Юн является главой подразделения, отвечающего за отношения Вашингтона с КНДР. Чиновник в начале недели посетил Пхеньян, чтобы вывезти на родину американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, который более года находился в Северной Корее.

Сообщается, что состояние здоровья трех американцев является удовлетворительным.

В мае одного из граждан США посетил посол Швеции в КНДР, который представляет интересы Соединенных штатов в Пхеньяне. Встреча стала возможной после достижения соглашения между Юном и высокопоставленным представителем Северной Кореи на секретных переговорах в Осло. До этого американцам не предоставлялась консульская поддержка.

Северная Корея во вторник освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения. Газета Washington Post сообщала со ссылкой на родных, что он находится в коме. Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.