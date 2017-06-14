Мэру Николаева, сбежавшему через окно, вручили протокол о коррупции

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Протокол о коррупционном нарушении вручили мэру украинского города Николаев Александру Сенкевичу, который сбежал от полицейских через окно своего кабинета, сообщило местное издание "НикВести".

Ранее местные СМИ сообщили, что Сенкевич, которому в среду должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, сбежал от полицейских через окно.

"Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, который ему в среду, 14 июня, вручили сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

По данным издания, протокол вручили Сенкевичу в 16.15 мск в малом зале горсовета. Мэр подозревается в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы он не сообщил о конфликте интересов.

При этом он заявил, что не считает себя виновным в совершении административного правонарушения, а также отказался комментировать информацию, что скрывался в среду через окно от полиции.

"Есть вопросы к аппарату горсовета, он должен был меня подготовить. Это первая сессия, я не знал. Но я не оправдываюсь. Было действие, я голосовал… Я был готов к этому протоколу, знал о нем", — цитирует издание Сенкевича.