Тиллерсон заявил, что не обсуждал с российской стороной преследования геев

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос о ситуации с представителями сексменьшинств в Чечне, сказал, что видел сообщения на эту тему, но не обсуждал на переговорах с представителями РФ.

В ходе слушаний в палате представителей один из законодателей спросил Тиллерсона, знает ли он "о причастности правительства Чечни к похищениям людей и пыткам". "Я знаю о сообщениях на эту тему", — ответил госсекретарь. Он подчеркнул, что "не обсуждал данную тему с главой МИД РФ (Сергеем) Лавровым и с другими российскими представителями".

Тиллерсон также отметил, что ему неизвестно, обсуждали ли президент США Дональд Трамп данную тему с президентом РФ Владимиром Путиным.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете", указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РИА Новости. Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".