Главе минздрава Мичигана предъявили обвинения в непредумышленном убийстве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве в рамках расследования дела о токсичной питьевой воде в городе Флинт, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Город Флинт для экономии бюджетных средств в апреле 2014 года временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, однако реакции властей не было. Только спустя почти полтора года, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация во Флинте получила общенациональную огласку.

По делу о "токсичной воде" уже проходят несколько обвиняемых, однако Лайон стал самым высокопоставленным фигурантом разбирательства, отмечает агентство.