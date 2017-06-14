Трамп заявил, что будет следить за расследованием атаки на конгрессменов

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что будет следить за расследованием ФБР "ужасной стрельбы" в Виргинии по конгрессменам.

"Расследование идет, оно продолжится, мы будем следить за этим", — сказал он в телевизионном обращении в связи с инцидентом и добавил, что полиция провела "блестящую работу".

В предместье Вашингтона Александрии (штат Виргиния) мужчина открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и другие конгрессмены, сообщал ранее телеканал Fox News. Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей. В это время Скализ и его помощники тренировались на бейсбольной площадке. По данным телеканала, Скализ был ранен в бедро. Позднее в офисе Скализа сообщили, что конгрессмена оперируют, его состояние стабильно.

Всего пострадали не менее пяти человек, заявил в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс.

По информации CNN, подозреваемый постоянно проживает в Иллинойсе. Он был госпитализирован после перестрелки с полицией, в которой получил серьезное ранение. По информации телеканала, его состояние оценивается как критическое.

По данным Washington Post, правоохранительным органам удалось установить личность стрелка — это 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон, проживающий в городе Бельвиль в штате Иллинойс. Сообщается, что Ходжкинсон владел бизнесом по инспекции жилых домов, лицензия на который истекла в ноябре 2016 года и не продлевалась. В апреле 2006 года ему предъявляли обвинения в нанесении побоев, но затем их сняли.