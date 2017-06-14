Во Франции неизвестные разгромили винохранилище

ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Около десяти человек проникли в винохранилище во французском департаменте Эро и вылили около 200 тысяч литров вина, передает газета Figaro.

Инцидент произошел вечером во вторник в винохранилище Vellas в коммуне Тейран неподалеку от города Монпелье. Злоумышленники опустошили 17 резервуаров с вином.

Сообщается, что акция могла произойти в знак протеста против экспорта иностранных, в частности, испанских вин, составляющих конкуренцию местным продуктам виноделия.

По информации газеты Midi Libre, ущерб от акции может составить 300 тысяч евро.

В последние месяцы погромы в винных погребах стали частым явлением для славящихся своими винами французских регионов.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.