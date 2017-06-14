Украинские пограничники не пустили в страну семь граждан России

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Семь граждан России, выходцев из Чечни, дважды пытались попасть на Украину через пункты пропуска во Львовской области, украинские пограничники не пропустили их в страну из-за "неподтверждения цели пребывания", сообщила в среду пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

"Вчера ночью пограничники Львовского отряда в пункте пропуска "Рава-Русская" не пропустили на Украину семь граждан России, выходцев из Чечни. Иностранцев не пропустили из-за неподтверждения цели пребывания на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

По данным погранслужбы, позже эти же граждане пытались еще раз пересечь границу уже в пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. "Но пограничники снова их не пропустили в связи с неподтверждением цели поездки", — добавили в ведомстве.