В ФБР заявили, что жители города, где произошла стрельба, в безопасности

Полиция США следит за Капитолийским холмом после нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Полиция США следит за Капитолийским холмом после нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Атаковавший конгрессменов в Виргинии арестован после перестрелки с полицией, жителям города Александрия ничто не угрожает, сообщил журналистам агент ФБР Тим Слотер.

"Общество сейчас в безопасности, идет расследование (инцидента)", — сообщил представитель ФБР. Он отказался привести информацию о состоянии нападавшего и о том, дает ли он показания полиции.

Как сообщил глава полиции Александрии Майкл Браун, звонок о стрельбе на бейсбольном поле поступил в 7.09 по местному времени (14.09 мск), полиции понадобилось три минуты, чтобы прибыть на место. "Подозреваемый стрелял в полицию, офицеры открыли огонь по нему", — сообщил Браун.

В среду утром неизвестный открыл стрельбу по группе конгрессменов, которые завершали бейсбольную тренировку в пригороде Вашингтона. Как сообщил Браун, "пять человек с места происшествия увезли кареты скорой помощи". Он отказался уточнить, входит ли в их число сам стрелок. В числе пострадавших – конгрессмен Стив Скализ, его состояние оценивается как стабильное, еще двое пострадавших в критическом состоянии.