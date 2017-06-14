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В мире

Суд в Киеве отказался отменить указ в части запрета российских соцсетей

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (177)
18:4014.06.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСоциальная сеть ВконтактеСоциальная сеть Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Высший административный суд Украины (ВАСУ) в среду отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерным и отмене указа главы государства в части запрета российских социальных сетей.

Акция протеста против запрета российских социальных сетей в Киеве. 19 мая 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Студент не исключил, что после ознакомления с полным текстом судебного решения, он обжалует его в Верховном суде Украины.

Вместе с тем, другой украинский юрист заявил о намерении добиваться отмены запрета российских соцсетей на Украине всеми законными способами, он готов обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Отказ можно обжаловать

В мае Порошенко своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Евстифеев подал иск к Порошенко о признании неправомерным и отмене этого указа в части запрета соцсетей в стране. Суд в среду отказал студенту в удовлетворении иска, огласив лишь резолютивную часть судебного решения.

Социальная сеть Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Киеве суд отказался отменить указ Порошенко о запрете российских соцсетей

Украинское законодательство предусматривает, что решение ВАСУ может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

"Для того, чтобы понять, согласен ли я с этим решением, необходимо прочитать мотивацию. Полный текст решения будет обнародован в ближайшие дни, после этого можно будет сказать точно (буду ли обжаловать – ред.)", — заявил Евстифеев журналистам в среду после судебного заседания.

Студент убежден, что решение украинских властей ограничить доступ к российским соцсетям в стране ограничивает свободу выражения взглядов.

"Цель моего иска – защитить принцип верховенства права, который признается и действует на Украине. Я считаю, что те санкции, которые я обжалую, — противоправные, нарушают закон о санкциях и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Для меня очевидно, что указом нарушена или ограничена свобода выражения взглядов. Те способы, которые были избраны для достижения целей (по запрету соцсетей – ред.) — незаконные", — сказал он журналистам.

Вместе с тем, Евстифеев сказал журналистам, что не боится какого-либо давления со стороны руководства своего вуза в связи с таким иском. Он также заявил, что к нему не обращались представители власти или спецслужб относительно судебного разбирательства.

Параллельный иск

Украинский юрист из общественной организации "Чугуевская правозащитная группа" Роман Лихачев ранее параллельно подал в ВАСУ аналогичный иск. Однако суд не назначил его к рассмотрению, по словам юриста, по необоснованным причинам.

Президент Украины Петр Порошенко
© Пресс-служба президента Украины
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Мотив блокировки российских соцсетей на Украине раскрыт. Самим Порошенко

"Мой иск оставлен без движения по необоснованным причинам. Судья считает, если я делаю ссылки в своем иске на конституцию, как на основной закон, то я не имею права обращаться в ВАСУ, потому что он не рассматривает соответствие нормативных актов с точки зрения конституции. Это абсолютно неправильно", — рассказал он РИА Новости.

Юрист сказал, что до 24 июня суд должен окончательно решить, рассматривать его иск или нет.

Лихачев также просил суд присоединиться к иску студента Евстифеева в качестве третьей стороны, однако суд не стал рассматривать заявленное ходатайство.

В случае отказа украинских судов отменить указ Порошенко по запрету российских соцсетей, Лихачев заявил о готовности идти в Европейский суд по правам человека. Правозащитник убежден, что его шансы выиграть этот иск, если не в украинских судах, то в ЕСПЧ, достаточно высоки, поскольку аналогичные прецеденты уже существуют в судебной практике.

"Я буду идти до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека. Там есть уже аналогичная практика, к примеру, по аналогичным запретам в Турции, и эти дела были выиграны", — сказал Лихачев.

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