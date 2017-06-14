В Раду внесут закон о смене формата военной операции в Донбассе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Законопроект, который позволит перейти от режима "антитеррористической операции (АТО)" к новому формату военной операции в Донбассе, будет внесен на рассмотрение Верховной рады Украины на следующей неделе, сообщил в среду первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

"Ожидается, что на следующей неделе в Верховную раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших вооруженных сил. Я не могу раскрывать подробности (законопроекта — ред.), давайте дождемся недели, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст", — сказал Тетерук.

По его словам сейчас группа экспертов заканчивает работу над этим документом.

"АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром согласно нормам закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ (Службы безопасности Украины). У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будут расширены возможности применения наших вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы наши военно-гражданские администрации, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте", — добавил Тетерук.

По его словам, сейчас так называемая "антитеррористическая операция" исполнила главные возложенные на нее функции — стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести наУкраине выборы.