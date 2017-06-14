Расследовать инцидент со стрельбой в Виргинии будет ФБР

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Расследовать обстоятельства инцидента со стрельбой в американском штате Виргиния, где неизвестный открыл огонь по группе конгрессменов, будет ФБР, сообщил журналистам глава полиции города Александрия Майкл Браун.

"Поскольку этот инцидент включает атаку на офицеров федерального уровня, расследование перейдет к ФБР. Мы будем ассистировать им и другим агентствам", — заявил Браун.

В среду утром неизвестный открыл стрельбу по группе конгрессменов, которые завершали бейсбольную тренировку в пригороде Вашингтона.

Как сообщил Браун, "пять человек с места происшествия увезли кареты скорой помощи". Он отказался уточнить, включает ли это число стрелка.

В числе пострадавших — конгрессмен Стив Скализа, его состояние оценивается как стабильное. Еще двое раненых находятся в критическом состоянии.