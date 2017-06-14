Тиллерсон: США и Россия не должны иметь такие плохие отношения, как сейчас

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. Архивное фото

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия не должны иметь такие плохие отношения, как сейчас, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. И они ухудшаются", — сказал Тиллерсон на слушаниях в конгрессе США.

Он подчеркнул, что "две великих ядерных державы не должны иметь такие отношения между собой". По его словам, "мы должны перейти на другой уровень отношений".

Как отметил Тиллерсон, Вашингтон обсуждает с Москвой "ряд вопросов, включая вторжение в американские выборы". "Мы должны искать решение", — резюмировал госсекретарь.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.