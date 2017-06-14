Певица Ариана Гранде стала почетным гражданином Манчестера

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американская певица Ариана Гранде была объявлена почетным гражданином британского Манчестера после того, как она помогла собрать миллионы фунтов в поддержку пострадавшим при теракте в этом городе, пишет газета Times.
В воскресенье, 4 июня в Манчестере состоялся благотворительный концерт One Love Manchester в пользу пострадавших при взрыве в этом городе. Ариана Гранде вышла на сцену вместе с группой Coldplay, Джастином Бибером, Кэти Перри и другими знаменитыми исполнителями. На концерте присутствовали более 50 тысяч человек.
Собранные с помощью этих выступлений средства пополнили фонд помощи тем, кого затронула трагедия. Итоговая сумма превысила отметку в десять миллионов фунтов.
*Террористическая организация, запрещенная в России