В Германии "Врачи без границ" раскритиковали миграционную политику ЕС

БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Организация "Врачи без границ" в Германии раскритиковала миграционную политику Евросоюза, назвав ее разрушительной.
"Спустя почти год после заключения соглашения ЕС с Турцией продолжающее расти число беженцев не может рассчитывать на солидарность ЕС и его членов. Ищущих защиты блокируют, ищущим убежища людям по всему миру препятствуют, из-за чего они болеют физически и душевно", — заявил в среду руководитель организации Флориан Вестфаль.
На презентации доклада о деятельности организации за 2016 год Вестфаль отметил, что в минувшем году "Врачи без границ" действовали в общей сложности в порядка 70 странах.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.