В Германии "Врачи без границ" раскритиковали миграционную политику ЕС

БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Организация "Врачи без границ" в Германии раскритиковала миграционную политику Евросоюза, назвав ее разрушительной.

"Спустя почти год после заключения соглашения ЕС с Турцией продолжающее расти число беженцев не может рассчитывать на солидарность ЕС и его членов. Ищущих защиты блокируют, ищущим убежища людям по всему миру препятствуют, из-за чего они болеют физически и душевно", — заявил в среду руководитель организации Флориан Вестфаль.

На презентации доклада о деятельности организации за 2016 год Вестфаль отметил, что в минувшем году "Врачи без границ" действовали в общей сложности в порядка 70 странах.

"У тех, кто сейчас следит за политическими дебатами в Германии, складывается впечатление, что так называемый миграционный кризис по большей части разрешен. Но наши команды, которые оказали неотложную помощь беженцам в более чем 40 странах, знают: это абсолютно неверно. Более 65 миллионов человек ищут убежища", — сказал он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.