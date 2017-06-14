"Врачи без границ" в ФРГ призвали не возвращать беженцев в Ливию

БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Организация "Врачи без границ" в Германии призвала федеральное правительство отказаться от планов по возвращению в Ливию беженцев, пытающихся пересечь Средиземное море, заявил в среду руководитель организации Флориан Вестфаль.

По его словам, видные европейские политики периодически говорят о планах по возвращению в Ливию беженцев, пытающихся пересечь Средиземноморье на лодках, или оснащению ливийской береговой охраны необходимым оборудованием.

"Мы ожидаем, что федеральное правительство однозначно отклонит план, предусматривающий возвращение в Ливию тех, кто ищет помощи, и не будет в нем участвовать. И мы требуем, чтобы ливийской береговой охране не оказывалась какая-либо поддержка до тех пор, пока не будет обеспечена целостность и невредимость тех беженцев на лодках, которых она останавливает", — заявил Вестфаль на пресс-конференции.

Он также отметил, что на прошлой неделе вместе с руководителями организаций SOS Méditerranée и Sea-Wach написал открытое письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом подтвердить приверженность к спасению на море.

"Федеральное правительство вместе с другими европейскими правительствами должно направить достаточное количество кораблей и экипажей в Средиземное море. Спасение на море — это государственная задача", — добавил Вестфаль.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.