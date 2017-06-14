Боба Дилана заподозрили в плагиате при составлении Нобелевской лекции

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обладателя Нобелевской премии по литературе за 2016 год Боба Дилана заподозрили в плагиате при составлении традиционной лауреатской речи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Музыкант не присутствовал в Стокгольме на церемонии награждения 10 декабря 2016 года и прислал в Шведскую академию свою лекцию в виде аудиозаписи в начале июня. Согласно уставу Нобелевского фонда, Боб Дилан должен был выступить лекцией в течение шести месяцев после церемонии, а в противном случае лишался денежной составляющей премии.

В своей речи, Дилан среди прочих произведений мировой литературы, в частности, обсуждал роман "Моби Дик" американского писателя Германа Мелвилла.

Наблюдатели обратили внимание, что места, касающиеся "Моби Дика", очень похожи на соответствующие фразы из текста, представляющего краткое изложение романа, на сайте SparkNotes ("Шпаргалки").

Опрошенные агентством преподаватели литературы заявили, что не приняли бы у своих студентов работу, которая свидетельствует, что ее автор знакомился с великим романом не в оригинале, а по готовому изложению.

В то же время юрист в области авторских прав Стивен Вейнберг заявил, что Дилан имеет право "черпать вдохновение" в работах предшественников. "Поэты-песенники, в том числе и Дилан, заимствовали из чужих текстов на протяжении веков. Посмотрите на Led Zeppelin, которые широко использовали в своих песнях работы Толкиена", — заявил юрист агентству.