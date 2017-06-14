В катакомбах Парижа нашли блуждавших там три дня подростков

ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Двое подростков, три дня блуждавшие в катакомбах Парижа среди миллионов костей парижан, в среду обнаружены живыми, передает агентство Франс Пресс.

Двое молодых людей в возрасте 16 и 17 лет не следовали по разрешенному для посетителей маршруту и заблудились.

"Экскурсионный маршрут по катакомбам хорошо размечен, никто никогда не терялся", — приводит агентство представителя компании, обслуживающей необычный музей.

Обнаружить подростков помогли служебные собаки. Юноши были госпитализированы с переохлаждением.

"Хоть и запрещено проходить в катакомбах вне экскурсионных маршрутов, есть многочисленные "любители катакомб", которые используют их для того, чтобы устраивать праздники или просто исследовать подземелье", — отмечает агентство.

Парижские катакомбы — старые каменоломни, в которых велась добыча известняка. С конца XVIII века в части катакомб стали перезахоранивать останки парижан с кладбищ, чтобы избежать распространения смертельных заболеваний и очистить город. В настоящее время часть катакомб и оссуария открыты для посещения туристами, маршрут составляет около двух километров.