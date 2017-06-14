Нейтралитет Сербии не мешает ей сотрудничать с НАТО, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Военный нейтралитет Белграда не мешает развитию партнерского сотрудничества с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", заявил в среду президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи (ПА НАТО) Паоло Али, сообщил его кабинет.

В ходе встречи стороны согласились, что участие делегации Скупщины (парламента) Сербии в качестве ассоциированного члена в заседаниях ПА НАТО "вносит вклад во взаимопонимание и примирение". Президент Сербии также поблагодарил миротворческие силы КФОР под эгидой альянса как "гарант безопасности" на территории Косово и Метохии.

"Президент Вучич отметил, что Сербия остается военно-нейтральной, но ее позиция не является препятствием для развития партнерского сотрудничества с НАТО в рамках механизма "Партнерство ради мира" в интересах укрепления стабильности, особенно в регионе западных Балкан", — цитирует пресс-служба главу государства.

В свою очередь, Али высказал удовлетворение тем, что "диалог между Сербией и НАТО в последнее время интенсифицирован на наивысшем уровне", с уважением нейтральной позиции официального Белграда.

Руководство Сербии многократно решительно отвергало возможность вступления республики в Североатлантический альянс. Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики. Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем, в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ.