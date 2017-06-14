Эксперт о пожаре в Лондоне: фасад был отделан горючими материалами

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Распространению пожара по лондонской многоэтажке, очевидно, способствовали допущенные нарушения правил безопасности: фасад отделан горючими материалами, система противопожарной защиты, скорее всего, не работает, а подъемные механизмы доставали лишь до 15-16 этажа из 24.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший директор департамента надзорной деятельности МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Юрий Дешевых.

В ночь на среду огонь охватил 24-этажный жилой дом в не самом благополучном районе Северный Кенсингтон, где проживает много выходцев из Африки, Ближнего Востока, Пакистана и Восточной Европы. Погибли по меньшей мере шесть человек, 74 находятся в больнице.

Пожар в доме продолжается, и его тушение, по оценкам местных пожарных, может занять несколько дней.

"Судя по опубликованным кадрам, можно сказать, что пожар распространялся по фасаду здания, то есть можно смело говорить, что фасад был отделан с использованием горючих материалов", — заявил Юрий Дешевых РИА Новости.

Он отметил, что проблема пожарной безопасности высотных зданий существует во всех странах. Особенно актуально это для зданий, построенных в конце 60-70 годов, когда не хватало ни опыта строительства, ни опыта эксплуатации таких сооружений.

По словам Дешевых, в России до середины 2000-х годов тоже использовались горючие материалы в качестве ветрозащитной и парозащитной изоляции.

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"У нас такие пожары были, в частности в Грозном, но последствия там были более легкие в связи с тем, что из горючих материалов была сделана только паро- и ветрозащитная изоляция, а здесь фасад был отделан горючими материалами", — отметил собеседник агентства.

По мнению генерала, пожар говорит о том, что система противопожарной защиты в здании или отсутствовала, или неправильно эксплуатировалась, или была неисправна.

"У нас (в России) есть требование, чтобы такие здания были оснащены автоматическими системами пожаротушения. Непонятно, были ли они в сгоревшем здании", — подчеркнул Дешевых.

К таким системам относятся пожарные краны, позволяющие подавать воду на верхние этажи.

"Люди не могли эвакуироваться – отсутствие противодымной защиты, которая нагнетает воздух на лестничные клетки, создавая избыточное давление, чтобы туда не мог проникнуть дым. Или второй тип лестничной клетки – это когда переход на этажи осуществляется через воздушную зону", — пояснил собеседник агентства.

Еще одно средство защиты, которой, вероятно, не было в здании — легкоплавкий замок. Он срабатывает в стационарной системе пожаротушения в помещении при температуре выше 72 градусов, после чего вода автоматически сбрасывается на очаг пожара. Их или не было, или они были неисправны, считает эксперт.

"Судить о пожаре, безусловно, рано, так как отсутствует информация со стороны экспертного сообщества и соответствующих правоохранительных структур Великобритании. По причине пожара ясности нет, и говорить об этом сложно", — резюмировал Дешевых.

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